Transportistas bloquearán esta carretera en protesta

El cierre de las casetas será de forma indefinida hasta que los transportistas reciban garantías por parte de las autoridades federales

Choferes de carga de Nuevo León y Coahuila convocaron a una protesta con el cierre total de casetas este jueves a las 13:00 horas. Transportistas de agrupaciones independientes advirtieron que cerrarán de manera indefinida las casetas de cobro de Puerto México y Huachichil en Arteaga, Coahuila. Esta medida se da como protesta y presión a las autoridades federales ante lo que consideran constantes abusos y robos presuntamente por parte de elementos policiacos asignados al retén de San Roberto en Galeana, Nuevo León. Los choferes inconformes señalaron la presunta falta de apoyo por parte de la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, y de Galeana, Alejandra Ramírez. El cierre de las casetas será de forma indefinida hasta que los transportistas reciban garantías por parte de las autoridades federales.