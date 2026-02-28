Transporte barato beneficiará a más de 47 mil estudiantes

Esta estrategia se implementa a través del programa Ayudamos a los Estudiantes, diseñado para otorgar incentivos directos a los jóvenes

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que la administración estatal busca convertirse en un aliado de las y los estudiantes mediante tarifas preferenciales en el transporte público, en beneficio de más de 47 mil jóvenes.

El funcionario explicó que el objetivo es facilitar la movilidad diaria y evitar que el traslado a los centros educativos represente una carga económica para las familias.

“El propósito de nuestra administración es convertirse en un aliado real para los estudiantes, acompañarlos en su formación y ayudarles a que llegar a la escuela no sea una carga económica para sus familias”, expresó.

¿En qué consiste el programa Ayudamos a los Estudiantes?

Flores Serna detalló que esta estrategia se implementa a través del programa Ayudamos a los Estudiantes, diseñado para otorgar incentivos directos que permitan a las y los jóvenes continuar con su formación académica sin que el transporte sea un obstáculo.

Indicó que los beneficiarios podrán acceder a transporte público a 10 pesos, con unidades modernas y accesibles.

“Hoy van a contar con transporte público de primer nivel a sólo 10 pesos, algo que representa un apoyo importante para su economía diaria. Estamos hablando de camiones nuevos, con wifi, pisos bajos y muchas otras características que hacen el traslado más cómodo y seguro”, afirmó.

Más de 47 mil estudiantes con tarifa preferencial

El secretario señaló que más de 47,000 estudiantes forman parte de este esquema de apoyo, el cual contempla unidades equipadas con tecnología y condiciones que mejoran la experiencia de traslado.

Subrayó que la medida forma parte de una estrategia integral orientada a elevar la calidad de vida y generar igualdad de oportunidades, especialmente para quienes se preparan para incorporarse al mercado laboral del estado.