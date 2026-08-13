Tránsito de Monterrey lesionado tras derrapar en motocicleta

Tras derrapar, el elemento se impactó contra el muro de contención, lo que le habría provocado lesiones principalmente en el área del cuello

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Un elemento de Tránsito de Monterrey resultó lesionado luego de derrapar mientras circulaba a bordo de una motocicleta sobre la gaza de Constitución, en dirección hacia Morones Prieto, a la altura de la colonia Obispado.

El accidente ocurrió al filo de las 08:00 horas, cuando presuntamente el oficial circulaba por la gaza y, por causas que aún no han sido establecidas, perdió el control de la motocicleta.

Tras derrapar, el elemento se impactó contra el muro de contención, lo que le habría provocado lesiones principalmente en el área del cuello, además de una estrepitosa caída sobre la carpeta asfáltica.

Compañeros del oficial que se encontraban en el sector acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras que elementos de Protección Civil de Monterrey también se movilizaron hasta el sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Ante el accidente, los agentes implementaron un dispositivo de vialidad para habilitar únicamente un carril de la gaza y permitir las labores de auxilio, mientras se esperaba el arribo de una ambulancia.

Finalmente, los paramédicos se encargaron de valorar al elemento lesionado y determinaron las condiciones en las que sería trasladado para recibir atención médica.