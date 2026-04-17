Tránsito de Monterrey escolta a mujer en labor de parto

Los tripulantes de una camioneta Renault gris se detuvieron para solicitar ayuda urgente, pues la mujer de 35 años se encontraba en labor de parto

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer embarazada logró llegar a tiempo al hospital para dar a luz, gracias a la rápida intervención de un elemento de tránsito del municipio de Monterrey, quien brindó apoyo para abrirle paso.

El oficial, identificado como Julio Alvarado, se encontraba sobre la avenida Morones Prieto, en su cruce con Pio X cuando los tripulantes de una camioneta Renault gris se detuvieron para solicitar ayuda urgente, pues la mujer de 35 años se encontraba en labor de parto y necesitaba arribar de inmediato al Hospital Materno Infantil, ubicado en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte, la mujer, quien no fue identificada, comenzó con síntomas mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Ante la emergencia, un compañero decidió trasladarla en el vehículo particular, pero al encontrarse con tráfico en la zona, optaron por pedir apoyo a las autoridades.

Sin dudarlo, el oficial Alvarado encabezó el operativo improvisado, abriendo paso entre los vehículos a lo largo de la transitada arteria. La unidad de tránsito avanzó al frente, mientras la camioneta con la mujer seguía detrás. A su vez, el elemento del grupo motorizado, José Agustín Jaime Ontiveros, brindó apoyo para asegurar el trayecto.

En cuestión de minutos lograron arribar al nosocomio, donde personal médico recibió a la mujer en el área de urgencias para atender el nacimiento de su bebé.