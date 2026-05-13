Tránsito de Monterrey brinda apoyo a mujer embarazada

Los oficiales se sintieron más tranquilos al llegar al área de urgencias y ayudar a la mujer para que recibiera la atención médica en forma oportuna.

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Elementos de la Dirección de Tránsito de Monterrey, adscritos al grupo motorizado, brindaron apoyo y escolta a una mujer en estado de gestación para facilitar su traslado al Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que la ambulancia solicitada no llegara a tiempo.

De acuerdo con la información, la familia de la mujer se encontraba sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de Gonzalitos, cuando solicitaron inicialmente el servicio de emergencia. Ante la demora, pidieron el apoyo de oficiales de tránsito que circulaban en la zona.

Los agentes Juan de Dios Plascencia y David Gustavo López, quienes se desplazaban a bordo de motocicletas oficiales, respondieron al llamado ciudadano y organizaron un operativo de escolta para agilizar el traslado. Para ello, abrieron paso por la avenida Morones Prieto con dirección al oriente y posteriormente continuaron por Félix U. Gómez hacia el norte hasta llegar al nosocomio.

La intervención permitió que la mujer recibiera atención médica oportuna en el área de urgencias, donde quedó bajo resguardo del personal especializado.

Tras concluir el apoyo, los oficiales regresaron a sus labores habituales, destacando la satisfacción de haber contribuido a una situación de emergencia.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, orientada a fortalecer la atención y auxilio a la ciudadanía por parte de las corporaciones de seguridad pública.