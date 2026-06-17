Tránsito de Monterrey apoya traslado de persona enferma

Con apoyo de torretas y sirenas, agentes despejaron el camino hasta un centro médico ubicado en el municipio de San Pedro.

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Cuando llevaba a su padre a un hospital de San Pedro Garza García, ya que había sufrido un preinfarto, oficiales de Tránsito de Monterrey abrieron paso a un conductor para que llegara lo más pronto posible y recibiera atención médica.

Los hechos se registraron en Colón y Vicente Suárez, cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad se encontraban laborando, cuando arribó una camioneta quien mencionó traía a un hombre quien había sufrido un preinfarto.

El hombre les pidió apoyo a los uniformados, ya que lo llevaba al Hospital Zambrano Hellion, en el área de San Agustín, en el municipio de San Pedro.

De inmediato los oficiales Fidel Villanueva González y Eduardo Briones Almaguer, a bordo de la unidad 614, encendieron torretas y sirena para abrirle paso entre el resto de los automovilistas.

En pocos minutos arribaron al mencionado nosocomio, donde ingresaron por el área de emergencias, siendo recibidos por personal de dicho lugar.

Tras el auxilio, el conductor agradeció a los oficiales de Tránsito de Monterrey el apoyo recibido.