Tránsito de Guadalupe salva a menor al escoltarlo al hospital

Familiares y autoridades municipales, así como Edgar, el conductor del taxi de aplicación, agradecieron al oficial por sus acciones

José Miguel Estudillo, el héroe que brindó el apoyo a la familia de Toñito luego de que su vida corriera riesgo.

El oficial de tránsito de la Policía de Guadalupe se encontraba realizando su turno con normalidad, cuando decidió detenerse a ayudar a un hombre con un problema con su camioneta y fue en ese instante que algo cambió.

“Me acerco al vehículo y me indica el conductor que llevaba un menor herido. Inmediatamente abordo mi motocicleta y le digo que me siguiera, asimismo, prendo los códigos y salimos en marcha en el Hospital Materno Infantil, abriéndole paso entre los vehículos”.

Rápidamente, la capacitación de Miguel le permitió reaccionar a tiempo y adecuadamente, comenzando el camino rumbo al hospital.

En el trayecto se encontraron con el reto más importante: la falta de cultura vial de los automovilistas.

“Hay mucha falta de cultura vial, de verdad, yo les pido a las personas que cuando vean luz de emergencia, abriendo el espacio, por favor, que se abran el paso porque no se va a la magnitud, verdad, que la persona sea algo mínimo o grande, verdad, queda en el paso, porque si hace falta esa cultura vial”.

Sin embargo, pese a las dificultades, lograron llegar a tiempo para que el pequeño Toñito fuera atendido.

Familiares y autoridades municipales, así como Edgar, el conductor del taxi de aplicación, agradecieron al oficial por sus acciones, tratando de darle una gratificación; sin embargo, su respuesta fue: “No, porque es mi deber”.