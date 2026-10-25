Tránsito anuncia cierres viales por Desfile de las Calaveras

Con motivo de la celebración del Desfile de las Calaveras 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará este domingo un operativo vial con restricciones a la circulación en el circuito de la Macroplaza y zonas aledañas.
Las restricciones a la circulación vehicular comenzarán a partir de las 14:00 horas, cuando elementos de la Policía y Tránsito municipal inicien con los cortes viales para asegurar el perímetro del evento.
Ruta del contingente y cierres viales
El desfile tiene programado su arranque a las 16:00 horas. El contingente partirá desde el cruce de las calles Zuazua y Padre Raymundo Jardón —frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)— y seguirá el siguiente recorrido:
Avanzará hacia el norte por Zuazua hasta llegar a la calle Washington.
Girará al poniente por Washington hasta tomar Zaragoza hacia el sur.
Concluirá nuevamente en el circuito de Zuazua.
Como parte del operativo, se restringirá el paso en puntos estratégicos y calles transversales del primer cuadro de la ciudad, tales como Constitución y Doctor Coss, tramos de Zuazua, Washington al poniente y Zaragoza al norte, además de vialidades internas como 5 de Mayo, Matamoros, Juan Ignacio Ramón y Ocampo, entre otras.
Recomendaciones a la ciudadanía
Para evitar contratiempos, las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones tanto para los asistentes al evento como para los automovilistas en general:
Transporte público: Se invita a la ciudadanía a utilizar transporte público para llegar al evento.
Estacionamiento: En caso de acudir en vehículo particular, se exhorta a no estacionarse en lugares prohibidos para no entorpecer el flujo vial ni las rutas de emergencia.
Vías alternas: Se sugiere a los conductores planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas si necesitan cruzar por la zona centro.
Precaución: Se hace un llamado enérgico a respetar los señalamientos viales y atender en todo momento las indicaciones de los oficiales de tránsito con el objetivo de lograr un saldo blanco durante la festividad.