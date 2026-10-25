Tránsito anuncia cierres viales por Desfile de las Calaveras

Las restricciones a la circulación vehicular comenzarán a partir de las 14:00 horas, cuando elementos de la Policía y Tránsito municipal inicien con los cortes

Con motivo de la celebración del Desfile de las Calaveras 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey implementará este domingo un operativo vial con restricciones a la circulación en el circuito de la Macroplaza y zonas aledañas.

Las restricciones a la circulación vehicular comenzarán a partir de las 14:00 horas, cuando elementos de la Policía y Tránsito municipal inicien con los cortes viales para asegurar el perímetro del evento.

Ruta del contingente y cierres viales

El desfile tiene programado su arranque a las 16:00 horas. El contingente partirá desde el cruce de las calles Zuazua y Padre Raymundo Jardón —frente al Museo de Arte Contemporáneo (MARCO)— y seguirá el siguiente recorrido:

Avanzará hacia el norte por Zuazua hasta llegar a la calle Washington .

Girará al poniente por Washington hasta tomar Zaragoza hacia el sur.

Concluirá nuevamente en el circuito de Zuazua.

Como parte del operativo, se restringirá el paso en puntos estratégicos y calles transversales del primer cuadro de la ciudad, tales como Constitución y Doctor Coss, tramos de Zuazua, Washington al poniente y Zaragoza al norte, además de vialidades internas como 5 de Mayo, Matamoros, Juan Ignacio Ramón y Ocampo, entre otras.

Recomendaciones a la ciudadanía

Para evitar contratiempos, las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones tanto para los asistentes al evento como para los automovilistas en general: