Transformará el Tren del Norte el desarrollo de Nuevo León

El proyecto ferroviario conectará a la entidad para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social de la población local.

El proyecto del Tren del Norte marcará el inicio de una nueva etapa de crecimiento integral para Nuevo León al revolucionar la conectividad del estado, afirmó Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

Tras el anuncio oficial sobre el avance en la construcción del tramo Saltillo–Nuevo Laredo —el cual cruzará estratégicamente por territorio nuevoleonés y el Área Metropolitana de Monterrey—, el senador con licencia subrayó que el impacto de esta obra trascenderá la simple instalación de vías ferroviarias.

“El Tren del Norte no es solamente una nueva opción de transporte. Es una infraestructura que va a cambiar nuestra conectividad y que puede transformar la manera en que crecen nuestras ciudades y se desarrolla Nuevo León”, declaró Fernández.

Fernández apuntó que la llegada de este sistema de transporte masivo representa una oportunidad histórica para coordinar eficientemente tres ejes fundamentales para el futuro del estado: la movilidad, el desarrollo urbano y la actividad económica regional.

El aspirante destacó que, ante el crecimiento acelerado y constante que experimenta Nuevo León, el Tren del Norte se convertirá en una herramienta clave para ordenar la expansión de las ciudades de una forma más planeada, garantizando que la infraestructura se traduzca de manera directa en bienestar social para la población.

“Nuevo León va a seguir creciendo. Una obra como ésta nos da la oportunidad de crecer mejor, de conectar mejor nuestras ciudades y de convertir nueva infraestructura en desarrollo y bienestar para las familias”, concluyó.

Con información de Samantha Treviño.