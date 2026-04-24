Transforman carril en Morones Prieto en 'Corredor FIFA'

La obra comprende la recuperación de aproximadamente un kilómetro, ahora habilitado como un espacio para peatones y usuarios de vehículos no motorizados.

El Gobierno del estado rehabilitó un carril en desuso de la avenida Morones Prieto, a la altura del río Santa Catarina, que permaneció abandonado durante más de una década tras sufrir daños por tormentas tropicales y huracanes.

La obra comprende la recuperación de aproximadamente un kilómetro, ahora habilitado como un espacio para peatones y usuarios de vehículos no motorizados. El circuito inicia a la altura de la calle Baja California y se extiende hasta la calle Tepic, ofreciendo una alternativa de movilidad y recreación en una de las vialidades más transitadas del área metropolitana.

Durante el anuncio, el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó la relevancia de rescatar este espacio público:

“Miren todo lo que se recuperó, son casi dos carriles que estuvieron once años olvidados, abandonados y hoy le damos vida”, dijo Samuel García.

El nuevo corredor, denominado “Corredor FIFA”, cuenta con infraestructura urbana que incluye 128 árboles plantados a lo largo del trayecto, 128 luminarias solares en ambos costados, 40 bancas, botes de basura y áreas con equipamiento para ejercicio y calistenia.

Además de su función como vía de movilidad alternativa, el espacio busca fomentar la convivencia social y el uso recreativo de la zona.

El mandatario estatal adelantó que este proyecto forma parte de una serie de obras que serán inauguradas próximamente como parte de un plan más amplio de recuperación de espacios públicos en la zona metropolitana.