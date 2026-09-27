Transformador cae y provoca derrame de aceite en Monterrey

Un transformador cayó sobre uno de los carriles de la avenida Pino Suárez en el Centro, luego de que presuntamente un tráiler derribara parte del cableado

Un transformador cayó sobre uno de los carriles de la avenida Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, luego de que presuntamente un tráiler derribara parte del cableado.

El incidente se registró durante la mañana de este sábado en el cruce de Pino Suárez y Padre Mier, donde además quedó un poste ladeado y varios cables a baja altura.

A su llegada, elementos de Protección Civil de Nuevo León y Monterrey localizaron el transformador sobre la vialidad, con un derrame de aceite de aproximadamente cinco por cinco metros.

El personal de Protección Civil realizó labores para contener el derrame utilizando material absorbente, mientras que cables de telefonía fueron retirados para permitir la reapertura parcial de la circulación.

La vialidad permaneció cerrada inicialmente en su totalidad, pero posteriormente se mantuvo restringido únicamente uno de los cinco carriles.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad quedó a cargo de las labores para retirar el transformador y atender el poste, mientras elementos de Movilidad Monterrey apoyaron con el control de la circulación.

No se reportaron personas lesionadas y Protección Civil informó que no quedaron riesgos adicionales en el sitio.