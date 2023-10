'Transan' a 400 personas con casas en la Carretera Nacional

El sueño de tener una casa nueva se convirtió en una pesadilla y un “olvido” de la justicia para cuando menos unas 400 personas que fueron víctimas de fraudes inmobiliarios, en la zona de la Carretera Nacional.

La ‘transa’ operó así: las personas compraban su casa, habiendo pagado ya buena parte de la misma o a veces el monto completo, para luego descubrir que su propiedad había sido vendida a otra persona, la cual incluso la estaba o ya la había escriturado.

Los afectados, de los cuales algunos desembolsaron hasta 3.5 millones de pesos, señalaron como responsable del ilícito a César Alejandro Pérez Jiménez, propietario y representante de la firma “Creare Desarrollos”.

Algunas víctimas sufrieron el engaño desde hace por lo menos tres años y es fecha que no han recibido su dinero de regreso y mucho menos les han entregado la propiedad. Aunque los afectados han presentado ante las autoridades judiciales documentos de pago como prueba del engaño, no han logrado que la justicia les resuelva.

Entrevistados por INFO7, algunos de los defraudados aseguraron que pagaron totalmente o dieron enganches de 30% por casas, departamentos y terrenos que nunca les entregaron. Y acusaron también que algunas propiedades que les ofrecieron en venta fueron escrituradas a otras personas.

PIERDE SU PATRIMONIO

Un ejemplo de esta situación es el caso del afectado, J. Abel Solís Mercado, quien compartió que el problema comenzó hace dos años cuando llegó a la propiedad que compró.

El defraudado indicó que le pagó a la empresa Creare Desarrollos, más de $3 millones 500,000 pesos por una propiedad que está en la calle Bosques de las Aves, número 123, de la colonia Dalia, en el Yerbaniz, del municipio de Santiago.

Una vez que ya la había liquidado, Solís fue a la propiedad y se dio cuenta de que alguien más había entrado. Fue entonces, relató, cuando los vecinos le dijeron que alguien más se ostentaba como dueño y que en la misma situación estaban otras siete casas de esa cuadra.

Ahí se dio cuenta de que había sido víctima de un fraude porque al revisar en el Registro Público se enteró de que el inmueble que le ofrecieron en venta había sido escriturada a otra persona que, luego supo, resultó “prestanombres” de Pérez Jiménez.

“Resulta que mi casa ya se escrituró a otra persona, tengo entendido que es un prestanombre de César Alejandro Pérez Jiménez. Yo tengo la posesión desde hace dos años, pero como en la colonia no hay servicios, agua y energía, pues no lo podemos habitar; resulta que me di la vuelta y vi las cerraduras votadas, decidí contratar a unos técnicos para reparar las chapas.

“Ni siquiera entré a la casa hasta que conseguí el personal, cuando llegamos vimos estaban destrozadas ambas chapas, tanto la de servicio y la principal”, narró el afectado.

Solís Mercado indicó que los vecinos le dijeron que a la casa había ido una persona de nombre Christian Mier Rocati, quien les dijo que él era dueño de siete casas, entre las que se encontraba la de él.

“Esto fue ya con la complacencia fraudulenta del dueño César Alejandro Pérez Jiménez, ya había llevado a cabo la escrituración en una notaría 125 de Monterrey. Por ese motivo ya había denunciado los hechos por la vía civil y penal... y también los daños los denuncié, haré lo necesario jurídicamente para que no me la quieran desposeer”, denunció el afectado a El Horizonte.

Pero además de él, los otros afectados pertenecen a las colonias: la Aldea Sur, Lomas de las Misiones, Villa de Las Misiones, Lomas del Barro, y Fuentes de las Misiones, en Santiago.

El pasado 24 de junio pasado cientos de afectados protestaron en la Carretera Nacional por este fraude.

¿Y EL ACUSADO?

El 23 de septiembre pasado, el presunto defraudador César Alejandro Pérez Jiménez fue detenido por agentes de la Policía Ministerial de Nuevo León por el delito de fraude y quedó vinculado a proceso penal.

Actualmente, Pérez Jiménez tiene tres procedimientos penales por fraude y, aunque se encuentra vinculado a proceso, enfrenta las acusaciones en libertad. Los afectados lo que piden es que se les resarza su dinero o se les entregue las propiedades.

La familia Solís ahora teme perder el patrimonio que adquirió y del cual tiene pruebas que le pertenece.

HASTA NOTARIADO

J. Abel Solís Mercado y su familia relataron a El Horizonte que el sueño de tener su casa en ese sector se ha convertido en una pesadilla.

En la Carpeta de Investigación 85668/2023-UTM-MTY, el afectado acusa, que el responsable de la empresa, Cesar Alejandro Pérez Jiménez, le dio largas para la escrituración después de que se saldaron los $3 millones 500,000 pesos que costó la vivienda en 2021.

“Fuimos a una notaría que está en el centro, firmamos, ahí me entregó este documento de oferta de compra y en unos días me entregó las llaves, es decir, me hizo la posesión.

“Después dijo que esa casa estaba más grande de lo legal, se tenía que relotificar, pasaron los meses, pasó el año, pasó el tiempo, y ese trámite nunca lo hizo”, denunció la víctima.

Y agregó: “Cuál fue mi sorpresa cuando chequé los antecedentes del polígono, del terreno, y vi que esta propiedad tenía un aviso pre preventivo dónde él fue a una notaría informando la compraventa a otra persona”.

La escrituración a nombre del tercero, según explicó el afectado, continúa detenida debido a las investigaciones penales que acarrea el responsable de la compañía.

Y es que César Alejandro Pérez Jiménez ha sido acusado con anterioridad de incumplimientos en la entrega de domicilios, y de edificar sin las debidas factibilidades.

Con información de elhorizonte.mx

