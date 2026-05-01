Tramo 2 de la Interserrana sigue detenido por INAH: autoridades

El gobernador Samuel García explicó que no se podrá arrancar la construcción hasta obtener el visto bueno oficial y cumplir con todos los requisitos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el tramo 2 de la Carretera Interserrana permanece sin iniciar debido a observaciones emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista, el mandatario explicó que el proyecto carretero forma parte del paquete de siete nuevas vías impulsadas durante su administración; sin embargo, este segmento en particular enfrenta retrasos tras el hallazgo de vestigios en la zona.

“El INAH nos indicó que no podemos arrancar hasta contar con el visto bueno, por lo que estamos a la espera de cumplir con todos los requisitos”, señaló.

García Sepúlveda destacó que, pese a este contratiempo, otros tramos de la Interserrana presentan avances importantes y reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de concluir la obra.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, detalló que, además de cumplir con las normas ambientales y federales, actualmente se atienden las remediaciones solicitadas por el INAH, lo que ha impedido avanzar de lleno en el tramo dos.

Explicó que este segmento corresponde a la parte central del proyecto —aproximadamente una tercera parte de la carretera— y es el más complejo debido a la construcción de túneles y más de 50 puentes.

“Estamos trabajando para poder arrancar; es un tramo muy complicado, pero vamos a dejarlo resuelto económicamente y con avances importantes, incluso si su conclusión se da en la siguiente administración”, indicó.

Villarreal Rodríguez agregó que el proyecto contempla la participación de inversión privada, por lo que aún no se define el monto total, ya que dependerá de los procesos y requisitos que deberán cumplir las empresas involucradas.

Asimismo, subrayó que tanto el gobierno estatal como la industria de la construcción mantienen como prioridad la seguridad en cada obra.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que, una vez liberados los permisos por parte del INAH, se retomarán los trabajos para avanzar en la conclusión de la Carretera Interserrana, considerada clave para la conectividad del estado.