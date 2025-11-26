Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado

Esto fue confirmado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, pues se realizó la licitación formal para que la IP presente propuestas

El Gobierno del Estado ha abierto la participación de la Iniciativa Privada (IP) para invertir en el tramo dos de la carretera Interserrana, el más complejo y costoso del megaproyecto.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal y es que se realizó la licitación formal para que la IP presente propuestas de financiamiento en el también llamado tramo central, una sección de 38 kilómetros que cruzará por el corazón de la Sierra Madre y contempla la construcción de dos túneles y 12 puentes.

“Lo que se lanzó fue una licitación o una reunión a invitación a recibir propuestas de la Iniciativa Privada para invertir en este tramo serrano de la Carretera Interserrana”, explicó Villarreal.

Aclaró que, debido a que estas inversiones pueden recibir recursos federales, el proyecto fue registrado ante la Secretaría de Hacienda. Además, destacó que la obra ya cuenta con todos los requisitos ambientales.