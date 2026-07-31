Trailero resulta lesionado tras salir del camino en Escobedo

Elementos de la Policía de Escobedo acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y recabar indicios que permitan esclarecer los hechos.

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Un operador de tráiler resultó lesionado luego de que la pesada unidad salió del camino sobre la Carretera a Monclova, a la altura del Anillo Periférico, en el municipio de Escobedo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor, presuntamente fue víctima de un asalto cuando circulaba por la zona. El operador aseguró que, al ser interceptado, decidió lanzarse del tráiler en movimiento para ponerse a salvo, mientras los presuntos delincuentes escapaban con la unidad.

Paramédicos de Línea de Vida y Rescate acudieron al sitio tras el reporte de una persona lesionada. A su llegada brindaron atención médica al trailero, quien presentaba diversas lesiones derivadas de la caída.

Elementos de la Policía de Escobedo acordonaron el área para facilitar las labores de auxilio y recabar indicios que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para confirmar la versión del supuesto asalto y determinar las circunstancias en las que el conductor terminó lesionado.