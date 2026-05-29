Trailero esquiva camioneta y choca contra grúa de obras del Metro

El percance ocurrió sobre Miguel Alemán en un tramo donde actualmente se desarrollan trabajos relacionados con la infraestructura del Metro

Un trailero evitó una tragedia mayor luego de maniobrar para esquivar una camioneta y terminó impactándose contra una grúa utilizada en las obras del Metro, en un aparatoso accidente registrado sobre la avenida Miguel Alemán y el cruce con Tratado de Libre Comercio, a la altura del Parque Industrial Agua Fría, en el municipio de Apodaca.

El operador resultó lesionado tras la colisión, mientras que la pesada unidad transportaba rollos de acero.

El percance ocurrió durante la madrugada de este jueves en un tramo donde actualmente se desarrollan trabajos relacionados con la infraestructura del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría iniciado cuando una camioneta que descendía de un paso a desnivel presuntamente no observó los trafitambos colocados para delimitar la reducción de carriles, donde la circulación pasa de dos carriles a solamente uno.

Ante esta situación, el conductor del tráiler habría realizado una maniobra para evitar impactarse contra la camioneta, luego de que ésta aparentemente colisionara contra las barreras de señalización.

Sin embargo, al intentar esquivar la unidad, el tractocamión terminó proyectándose contra una grúa instalada en la zona de obras, generando una fuerte colisión que provocó daños considerables y movilizó a diferentes cuerpos de auxilio.

Paramédicos y rescatistas arribaron al sitio para brindar atención al operador del tráiler, quien resultó con una fractura en el brazo izquierdo y posteriormente recibió atención médica.

Afortunadamente, se reportó que al momento del impacto no había trabajadores laborando al interior o en las inmediaciones de la grúa, por lo que no se registraron más personas lesionadas.

En el lugar también se buscó a los dos tripulantes de la camioneta presuntamente involucrada en el origen del accidente; sin embargo, trascendió que ambos se retiraron del sitio antes del arribo de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Durante varias horas de la madrugada se realizaron maniobras para retirar las unidades siniestradas y verificar las condiciones de la grúa involucrada, mientras las labores ocasionaban complicaciones parciales a la circulación en este tramo de Miguel Alemán.