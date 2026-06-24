Trailero de Iturbide detenido tras accidente en Texas

Un chofer de Iturbide enfrenta cargos graves en Texas tras un accidente que dejó varios heridos, incluida una niña en estado delicado

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Un habitante del municipio de Iturbide Nuevo León se encuentra detenido tras participar en un accidente vial en Texas, ahora enfrenta cargos con la justicia norteamericana.

El accidente se registró el 19 de junio en el Expressway 83, como resultado varias personas resultaron heridas entre ellas una niña y que su estado es reportado como delicado.

El chofer de una unidad de tráiler con sede en Allende Nuevo León se trata de José Fidencio Luna Ramírez quien ahora enfrenta cargos por el accidente ocurrido en el Álamo Texas.

Durante el fin de semana en una corta de Estados Unidos le fijaron una fianza y ahora su esposa viajó a Texas para ver el procedimiento en la corte.

De acuerdo a los cargos que enfrenta José Fidencio luna son graves de tercer grado entre los que se incluyen dos cargos de colisión con resultados de lesiones corporales graves y cuatro cargos de colisión con resultados de lesiones.

Su familia quien radica en el municipio de Iturbide pidieron oración por su libertad pues señalaron que el procedimiento continúa en una corte en Texas.