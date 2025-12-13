Tráileres chocan y desatan caos en Bulevar Miguel de la Madrid

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y salir de casa con tiempo, pues estas maniobras podrían tomar un par de horas más

Este viernes por la mañana se registró un choque entre dos unidades de tráiler sobre el Bulevar Miguel de la Madrid, en el municipio de Guadalupe, justo antes de llegar a la caseta de cobro de la autopista rumbo al Cadereyta y al aeropuerto.

A pesar de lo aparatoso del golpe de ambas unidades pesadas, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales; además de una intensa carga vehicular en la zona, la cual se extiende hasta la avenida López Mateos.

Debido a que el impacto fue lateral, uno de los tanques de gasolina de uno de los tráileres terminó dañado y se le derramó todo el combustible que almacenaba, por ello, se cerraron dos carriles de la mencionada vía, sobre la cual ya se colocó absorbente.

De acuerdo con las autoridades, el conductor de uno de los camiones se orilló en esta zona no apta para estacionarse y se quedó dormido en la cabina, por lo que terminó siendo golpeado por la otra unidad, que volanteó para no golpear a otros automovilistas que se detuvieron repentinamente.

Hasta el lugar llegó personal de Movilidad de Guadalupe y una grúa, la cual busca retirar lo antes posible las unidades, con el fin de despejar la circulación de esta vía lo antes posible.

