Tráiler sufre volcadura sobre paso elevado en Escobedo

El peso de la caja que trasladaba más de 17 toneladas provocó que la unidad se volcara al circular por una curva. El conductor resultó lesionado

El conductor de un tráiler protagonizó un accidente tras volcarse sobre el paso elevado del Libramiento Noroeste, a la altura de la Carretera Colombia, en el municipio de Escobedo.

Ante esta situación, personal de Protección Civil Nuevo León acudió al lugar para confirmar la volcadura de una unidad de carga pesada que trasladaba alrededor de 17 toneladas de filtros de automóviles.

De acuerdo con información preliminar, el conductor se dirigía cuesta arriba sobre el puente, cuando en la curva, el peso de la carga provocó que se quedara volcado sobre su lado derecho.

El conductor de la unidad fue valorado por elementos de Protección Civil de Escobedo, debido a que presentaba algunas heridas en la región dorsal y lumbar, sin embargo, rechazó ser trasladado.

Protección Civil del municipio fue responsable de eliminar los riesgos del siniestro, ante el derrame de líquidos provocados por dicho incidente.

Elementos de policía y vialidad municipal acudieron al sitio para culiminar con las labores correspondientes.