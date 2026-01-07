Tráiler sufre accidente vial en Morones Prieto

Por: Jared Villarreal 06 Enero 2026, 18:05

Elementos de Movilidad y Protección Civil de Monterrey llegaron al lugar para atender la situación, mientras que Cruz Roja atendió al conductor

Un tráiler terminó impactándose contra luminaria y árboles del camellón central en la avenida Morones Prieto en el municipio de Monterrey. El incidente ocurrió a la altura del Parque España y habría ocurrido cuando un vehículo le habría cerrado el paso, provocando que el conductor de la unidad de carga pesada hiciera una maniobra para esquivarlo, provocando su impacto en el camellón central. De inmediato, elementos de Movilidad y Protección Civil de Monterrey llegaron al lugar para atender la situación, mientras que Cruz Roja atendió al conductor, el cual no presentó lesiones. Debido a los trabajos para retirar el tráiler, dos carriles de la avenida tuvieron que ser cerrados, provocando tráfico pesado en la zona.