Tráiler se vuelca y deja dos lesionados en tramo Los Chorros

De acuerdo con el operador, los frenos dejaron de responder mientras circulaba con dirección a Saltillo, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.

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Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos provocó un accidente y volcó la mañana de este jueves en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, dejando como saldo dos personas lesionadas y el cierre de la circulación.

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas en el kilómetro 231, la unidad involucrada pertenece a la empresa Trucking Alemán y transportaba rollos de papel cuando se registró el accidente.

De acuerdo con la versión del operador, los frenos dejaron de responder mientras circulaba con dirección a Saltillo, lo que ocasionó que perdiera el control del volante.

La pesada unidad volcó y durante el incidente impactó una camioneta Ford Escape, donde viajaban Laura Leticia de León de la peña, 57 años y Clemente Lizcano Flores, de 62 años, quienes fueron atendidos por el personal de Protección Civil de Arteaga.

A consecuencia del choque, los tripulantes que viajaban en la camioneta resultaron lesionadas, los socorristas arteagenses acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente las trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Tras el accidente, la carretera federal 57 quedó cerrada a la circulación en el sentido de Matehuala hacia Saltillo, oficiales de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento mientras se efectuaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados y limpiar la carpeta asfáltica.