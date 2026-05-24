Tráiler se incendia y deja un lesionado grave en Montemorelos

Elementos de Protección Civil de Nuevo León brindó atención en el lugar; hasta el momento, se desconocen las causas del incidente.

Un tractocamión cargado con autopartes terminó incendiado debajo del puente Cabezones, en el kilómetro 185 de la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, dejando como saldo un hombre gravemente lesionado.



Al arribo de elementos de Protección Civil de Nuevo León, localizaron un tractocamión con la cabina severamente dañada y envuelta en llamas debajo del puente.



Elementos de Bomberos de Linares lograron sofocar el incendio, mientras rescatistas realizaron maniobras para liberar al conductor, quien se encontraba prensado al interior de la cabina.



La persona lesionada, un hombre de aproximadamente 30 años, fue trasladada en estado grave por personal de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, al presentar lesiones en ambas extremidades inferiores.



Durante las labores de rescate y retiro de la unidad, autoridades mantuvieron cerrado un carril en ambos sentidos de la circulación, aunque el tráfico continuó de manera fluida.



El vehículo involucrado es un tractocamión con placas 22-BJ-2-W, el cual transportaba autopartes.