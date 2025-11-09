Tráiler se incendia tras choque sobre Carretera Saltillo

Un tráiler de doble remolque que transportaba pacas de cartón se incendió la mañana de este sábado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 6, en el municipio de Santa Catarina, sin que se registraran personas lesionadas.
De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió a las 08:54 horas, cuando la unidad —un tráiler internacional azul con blanco- se quedó sin frenos al circular con dirección hacia Monterrey.
El conductor, identificado como Rogelio Reyes Sánchez, de 53 años, logró ingresar a la rampa de emergencia, aunque la pesada unidad rebasó el límite de contención y cayó a un barranco, provocando que su carga de pacas de cartón comenzara a incendiarse.
Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil estatal y municipal trabajaron durante casi dos horas para controlar y sofocar el fuego, que fue declarado totalmente extinguido a las 10:59 horas.
El tráiler siniestrado pertenece a la empresa Drop Logística y había salido de Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a Monterrey.