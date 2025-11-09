Tráiler se incendia tras choque sobre Carretera Saltillo

La cabina del tráiler comenzó a incendiarse luego de quedar prensada entre ambas cajas, luego de que la unidad presentara una falla mecánica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un tráiler de doble remolque que transportaba pacas de cartón se incendió la mañana de este sábado sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 6, en el municipio de Santa Catarina, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió a las 08:54 horas, cuando la unidad —un tráiler internacional azul con blanco- se quedó sin frenos al circular con dirección hacia Monterrey.

El conductor, identificado como Rogelio Reyes Sánchez, de 53 años, logró ingresar a la rampa de emergencia, aunque la pesada unidad rebasó el límite de contención y cayó a un barranco, provocando que su carga de pacas de cartón comenzara a incendiarse.

Elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil estatal y municipal trabajaron durante casi dos horas para controlar y sofocar el fuego, que fue declarado totalmente extinguido a las 10:59 horas.

El tráiler siniestrado pertenece a la empresa Drop Logística y había salido de Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a Monterrey.