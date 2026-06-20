Tráiler se incendia en Apodaca y provoca afectaciones viales

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente, logrando consumir por completo la caja del tráiler.

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Un tráiler que transportaba equipo médico se incendió este viernes en el municipio de Apodaca, sin que se reportaran personas lesionadas, aunque el incidente dejó daños materiales y una importante carga vehicular en la zona.

El hecho se registró cerca de una gasolinera, sobre la carretera a Nuevo Laredo, en su cruce con la carretera Monterrey–Colombia, donde presuntamente una falla mecánica habría provocado el incendio de la unidad de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente, logrando consumir por completo la caja del tráiler.

El fuego también alcanzó cableado eléctrico y señalética de la gasolinera cercana, lo que generó preocupación entre automovilistas y trabajadores del sector, quienes se resguardaron de manera preventiva.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca, así como corporaciones de municipios vecinos y del Estado, en coordinación con Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron intensas labores para sofocar el incendio.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue finalmente controlado, evitando que se extendiera a instalaciones de mayor riesgo.

Posteriormente, personal de la Guardia Nacional acudió al lugar para hacerse cargo de la situación y deslindar responsabilidades.

Debido a los trabajos de emergencia, al menos dos carriles de la carretera a Laredo, en sentido sur, se vieron afectados, lo que ocasionó tráfico pesado durante varias horas.