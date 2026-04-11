Tráiler se impacta contra vivienda tras accidente en Allende

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal y Cruz Roja, quienes valoraron a los conductores, confirmando que no presentaban lesiones

Un fuerte accidente se registró sobre la carretera Allende-Cadereyta, a la altura de la colonia Los Sabinos, en Allende, luego de que un tráiler se impactara contra una vivienda, provocando la movilización de los cuerpos de emergencia al lugar

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Allende, un tráiler con tolva impactó por alcance a un taxi Nissan Versa en el cruce con la calle Benito Juárez. Tras el choque, el vehículo de carga salió de la carpeta asfáltica y terminó estrellándose contra el acceso de una vivienda, mientras que el taxi fue proyectado varios metros y giró sobre la vía.



Las condiciones de lluvia habrían influido en el percance al dejar el pavimento resbaladizo.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil municipal y Cruz Roja, quienes valoraron a los conductores, confirmando que no presentaban lesiones y no fue necesario su traslado, así mismo no se reportaron lesionados de las personas que vivieran en. la vivienda, dejando solo daños al domicilio.