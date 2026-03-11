Tráiler se impacta contra postes tras accidente vial en Apodaca

Protección Civil Nuevo León acudió tras el reporte de un tráiler que presuntamente se incendiaba luego de un estrellamiento.

Un accidente vial protagonizado por un camión de carga pesada provocó la movilización de cuerpos de auxilio la mañana de este martes en el municipio de Apodaca, luego de que inicialmente se reportara un presunto incendio de vehículo.

El hecho ocurrió sobre el cruce del bulevar Carlos Salinas de Gortari y la avenida Hacienda San Francisco, en la colonia Ex Hacienda San Francisco.

Al sitio acudió personal de Protección Civil Nuevo León tras el reporte de un tráiler que presuntamente se incendiaba luego de un estrellamiento.

A la llegada de las unidades de auxilio, se descartó el incendio del vehículo, confirmándose que se trataba de un accidente vial en el que un tractocamión de un solo remolque se impactó contra dos postes de concreto.

Uno de ellos, correspondiente a una línea de telefonía, fue derribado por completo, mientras que el segundo, perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, quedó sostenido únicamente por las líneas de alta tensión.

De acuerdo con el testimonio del conductor, el percance se originó luego de que uno de los neumáticos del camión resultara dañado, lo que provocó que perdiera el control del volante y se impactara contra la infraestructura urbana.

En el sitio ya se encontraban elementos de Bomberos Nuevo León, quienes realizaron labores para contener una fuga de diésel, luego de que el tanque de combustible del camión se viera afectado por el impacto.

Para evitar mayores riesgos, se utilizó tierra para controlar el derrame.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que tras descartar riesgos adicionales, las autoridades dieron por concluida la atención.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para deslindar responsabilidades.