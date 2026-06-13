Tráiler sale del camino y deja rollos de acero en García

Por: Carlos Enríquez 12 Junio 2026, 14:12 Compartir

Durante el percance, dos rollos de acero que eran transportados por la unidad quedaron fuera del camino, generando riesgo en la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La salida de camino de un tráiler de carga pesada provocó movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada de este viernes en el municipio de García, luego de que parte de su carga terminara fuera de la vialidad.



El accidente fue reportado alrededor de las 03:15 horas en el cruce de Avenida Colosio y Anillo Periférico, donde un tractocamión con plataforma salió de la carpeta asfáltica por causas que aún no han sido determinadas.



Durante el percance, dos rollos de acero que eran transportados por la unidad quedaron fuera del camino, generando riesgo en la zona debido al peso de la carga y a la posibilidad de obstrucción o nuevos accidentes.



A la llegada de los cuerpos de auxilio se confirmó que no se registraron personas lesionadas. No obstante, agentes de tránsito señalaron que aparentemente el conductor abandonó el lugar antes del arribo de las autoridades.



La unidad involucrada corresponde a un tractocamión plataforma con placas de Texas X35-119 y número económico LJ-05.



Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron labores para eliminar riesgos y asegurar el área, mientras el caso quedó a disposición de tránsito municipal para las investigaciones correspondientes.