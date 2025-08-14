Tráiler queda partido en dos tras choque con tren

Por: Danea Lázaro 13 Agosto 2025

Un tráiler partido a la mitad y un camión destrozado fue el saldo que dejó un accidente ferroviario en Escobedo en la av. Raúl Salinas y la avenida Ordoñez

Un tráiler partido a la mitad y un camión destrozado fue el saldo que dejó un accidente ferroviario en el municipio de Escobedo. Nuevamente el cruce de la avenida Raúl Salinas y la avenida Ordoñez fue el escenario de este encontronazo, donde, según testigos, la pesada unidad intentó ganarle el paso a la locomotora. El tráiler quedó en dos piezas, provocando que su mercancía, unos rollos de papel, quedaran regados en la vía pública, por su parte, el camión verde de ruta urbana quedó destruido de la parte frontal. Elementos de protección civil estatal y municipal realizaron las labores correspondientes para la liberación de la vía, informando que solo se trataron de daños materiales, al no registrarse personas lesionadas.