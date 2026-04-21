Tráiler queda atorado gaza del puente Azteca en Guadalupe

Los hechos ocurrieron cerca de las siete de la mañana en la Gaza del puente Azteca hacia los carriles express de la avenida Morones Prieto.

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Durante la mañana del lunes, un tráiler provocó el cierre de vialidad al quedar atorado en un puente.

Los hechos ocurrieron cerca de las siete de la mañana en la gaza del puente Azteca hacia los carriles express de la avenida Morones Prieto.

Al quedar atorado al momento de tomar la adecuación, la unidad de carga provocó que la circulación fuera cerrada.

Unidades de vialidad de Guadalupe fueron enviadas hasta este sitio y luego de una hora aproximadamente el tráiler fue retirado.

Para ello, el operador de la pesada unidad realizó varias maniobras de reversa para poder regresar hacia los carriles de la avenida Azteca.

Mientras esto sucedía, personal de tránsito desvió los automovilistas hacia los carriles de la avenida Azteca.

A las 07:40 horas del lunes, los automovilistas hacia ya pudieron avanzar hacia la avenida Morones Prieto y seguir su camino hacia la autopista a Reynosa o la avenida Miguel de la Madrid.