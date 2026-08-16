Tráiler provoca megafuga y deja sin agua a vecinos del Norte

Un camión de carga dañó una tubería al hundirse el pavimento; el agua avanzó ocho cuadras y Agua y Drenaje cerró la válvula.

Una fuerte fuga de agua potable mantiene encharcada la calle Emilio Carranza y se extiende hacia la Av. Dolores Ladrón de Guevara, en la Colonia del Norte, luego de que la parte trasera de un tráiler que transportaba azúcar se desprendiera y cayera sobre la carpeta asfáltica durante la noche del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 10:00 de la noche, la estructura trasera del vehículo cayó sobre el pavimento, provocando un fuerte impacto que ocasionó el hundimiento de la carpeta asfáltica.

El peso de la unidad y el movimiento de la caja habrían afectado la tubería de agua potable que se encontraba debajo de la vialidad, provocando posteriormente la ruptura.

Tras el daño, una gran cantidad de agua potable comenzó a brotar sobre la calle Emilio Carranza y a desplazarse hacia la Av. Dolores Ladrón de Guevara, alcanzando aproximadamente ocho cuadras y generando grandes encharcamientos en la zona.

Personal de Agua y Drenaje acudió al sitio y realizó el cierre de la válvula para detener la fuga y evitar un mayor desperdicio de agua. Debido a los trabajos de reparación, vecinos de los sectores afectados permanecerán aproximadamente cuatro horas sin suministro.

El tráiler permaneció en el lugar, mientras llegaba el apoyo de una grúa para retirar la unidad. Las autoridades y cuadrillas de reparación trabajan además en la evaluación de los daños ocasionados tanto en la tubería como en la carpeta asfáltica.

Mientras tanto, los automovilistas extremaron precauciones al circular por la zona, debido a la gran cantidad de agua acumulada durante las horas que permaneció la fuga.

Laura Palacios

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