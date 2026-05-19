Tráiler provoca corto circuito en colonia Residencial Española

Debido a las dimensiones del tráiler, éste terminó por enganchar los cables y arrastrar también un poste de energía eléctrica.

Un tráiler ocasionó severas afectaciones al llevarse cableado aéreo y derribar un poste de energía eléctrica mientras circulaba al interior de la colonia Residencial Española, en el municipio de Monterrey, lo que derivó en un cortocircuito y el inicio de un conato de incendio, además de la suspensión del servicio eléctrico para los vecinos del sector.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Tucumán y Las Palmas, donde la pesada unidad avanzaba por la zona residencial sin que su conductor tomará precauciones por el cableado que se encontraba a una altura reducida.

Debido a las dimensiones del tráiler, éste terminó por enganchar los cables y arrastrar también un poste de energía eléctrica.

De acuerdo con testigos, el poste quedó atorado entre la cabina y la caja del tráiler, lo que generó un cortocircuito al mantenerse energizadas las líneas, provocando chispas y un conato de incendio que alertó a los habitantes del sector.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como personal de Bomberos de Guadalupe y Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y eliminar los riesgos derivados del incidente.

Policías municipales aseguraron la zona para permitir las labores de emergencia y evitar el paso de vehículos y peatones.

Tras apagar el fuego, las autoridades permanecieron a la espera del arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad para el retiro del cableado dañado, el poste afectado y el restablecimiento del servicio.

Vecinos manifestaron su preocupación debido a la falta de energía eléctrica y señalaron que desconocen cuánto tiempo permanecerán sin el suministro, mientras se realizan los trabajos y se determina la responsabilidad del conductor.

Las autoridades informaron que el móvil exacto y posibles sanciones aún se encuentran bajo investigación.