Tráiler provoca carambola en la Monterrey-Saltillo; 4 lesionados

Un tractocamión Sitrak de Vazgar Transport avanzaba a velocidad considerable cuando encontró un camión volcado y señalamiento para reducir la velocidad.

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Una carambola en la que participaron un tráiler y cuatro vehículos particulares dejó a cuatro personas con lesiones menores durante la noche del domingo, sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de García.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:13 horas en el kilómetro 47, a la altura del arroyo El Ranchero, donde la circulación se vio afectada por la movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un tractocamión Sitrak, perteneciente a la empresa Vazgar Transport, avanzaba a velocidad considerable cuando se encontró con una situación que complicó la circulación: metros adelante se encontraba un camión volcado y había señalamiento para reducir la velocidad.

El operador no habría alcanzado a disminuir oportunamente la marcha, lo que derivó en el accidente y posteriormente en la colisión con cuatro automóviles: un Chevrolet Sonic, un Chevrolet Beat, una Chevrolet Trax y un Honda Civic gris.

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y García, Cruz Roja, Bomberos de Nuevo León, Fuerza Civil y Guardia Nacional.

Paramédicos y rescatistas valoraron en el lugar a cuatro personas que resultaron con lesiones de menor consideración. Ninguna requirió ser trasladada de urgencia a un hospital, por lo que permanecieron en el sitio mientras esperaban el pase médico de sus respectivas compañías aseguradoras.

Elementos de las corporaciones de auxilio mantuvieron abanderada la zona para prevenir otro accidente mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Una vez descartado cualquier riesgo adicional, la atención del incidente quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.