Tráiler junto con automóvil chocan en caseta de cobro en Apodaca

Un fuerte accidente vial sucedió en el municipio de Apodaca en donde un tráiler se estrelló de manera directa hacia una caseta de cobro

Un accidente vial sucedió en el municipio de Apodaca donde se vio implicado un tráiler que fue impactado fuertemente hacia una caseta de cobro junto con una camioneta que estaba al costado intentando ingresar al otro extremo del municipio en la caseta ubicada en el anillo periférico de la colonia Prologis Park alrededor de las 17:00 hrs del jueves.

De manera inmediata, los elementos de protección civil del estado acudieron al accidente para realizar las labores correspondientes, después de atender a las personas involucradas en el accidente no se han reportado personas gravemente lesionadas ni fallecidos hasta el momento.

El mismo tráiler presuntamente presentó una falla en los frenos en el cual provocó un choque múltiple en la caseta de Apodaca.

La unidad de transporte pesado se impactó primero contra una camioneta y posteriormente contra un camión, para terminar estampándose contra una de las casetas, lo que ocasionó afectaciones a la circulación en la zona y la movilización de autoridades para atender el percance

A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades de Protección Civil Nuevo León confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, registrándose solamente daños materiales.

Información de Jared Villarreal