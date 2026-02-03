Tráiler impacta camión de personal en Salinas Victoria

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y municipal para brindar los primeros auxilios; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Un camión de personal terminó en un canalón después de chocar contra un tráiler en la carretera a Salinas Victoria.

El percance vial se registró la mañana de este lunes en la mencionada vía con dirección a la cabecera municipal.

De acuerdo con los primeros informes, el camión de personal circulaba por la carretera cuando chocó por alcance con el tráiler que estaba dando vuelta en la salida de un parque industrial.

Debido al fuerte choque, el camión de personal se proyectó hacia un canalón, obstruyendo un carril de circulación.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y municipal para brindar los primeros auxilios; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Debido al percance vial, se encuentra cerrado un carril de circulación, complicando la vialidad hacia Salinas Victoria.