Tráiler embiste vehículo sobre carretera a García

Al menos dos lesionados fue el saldo de este accidente, en el que un automóvil fue impactado por una unidad de carga pesada

Al menos dos personas resultaron lesionadas cuando un tráiler embistió el vehículo en el que se trasladaban sobre la carretera a García en la tarde de este domingo.

Esto sucedió a la altura del kilómetro 8, donde el vehículo compacto fue impactado en el costado izquierdo, por la parte frontal de la unidad de carga pesada.

Al lugar acudieron paramédicos y rescatistas para atender a los dos tripulantes del automóvil compacto, quienes solo presentaron lesiones leves. Ante esto, su traslado hacia un hospital no fue requerido.

Este accidente provocó congestionamiento en la zona. Sin embargo, se llevaron a cabo diversas labores para agilizar el tráfico mientras los vehículos eran retirados del lugar.

Elementos de Protección Civil Estatal y Municipal acudieron a la zona para realizar las labores correspondientes.