Tráiler embiste camión de carga y provoca volcadura en Escobedo

El camión de carga se encontraba detenido cuando llegó el tráiler y lo embistió, ocasionando que la unidad volcara a consecuencia de la fuerza del impacto.

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Un choque entre un tráiler y un camión de carga dejó dos personas lesionadas, luego de que la pesada unidad embistiera al vehículo que se encontraba detenido y provocara su volcadura sobre el Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 10:01 horas de este jueves, a la altura del kilómetro 24 de la mencionada vía, donde el impacto entre ambas unidades de carga movilizó a los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión de carga se encontraba detenido cuando llegó el tráiler y lo embistió, ocasionando que la unidad volcara a consecuencia de la fuerza del impacto.

Tras la colisión, el tráiler continuó su desplazamiento aproximadamente 100 metros hasta terminar estrellándose contra el camellón lateral, donde finalmente quedó detenido.

El percance dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio a bordo de la unidad U.05 para brindar atención a los afectados y evaluar sus condiciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de los lesionados ni la gravedad de sus heridas, mientras se espera que las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.