Tráiler descompuesto obstruye Carretera Nacional

Una falla mecánica provocó que un tráiler doble remolque quedara varado y obstruyera por completo la Carretera Nacional en Montemorelos.

La avería ocasionó que la pesada unidad dejara de funcionar cuando circulaba sobre el distribuidor vial, a la altura del kilómetro 200.

La unidad de carga se desplazaba hacia la ciudad de Monterrey, en el tramo Montemorelos-Allende.

Bloqueo total en el tramo Montemorelos-Allende

El tractor y las tolvas bloquearon ambos carriles de circulación, impidiendo el paso vehicular en su totalidad.

Como consecuencia, unidades de carga, autobuses y vehículos particulares quedaron varados sobre la vía.

La fila de automóviles alcanzó una distancia aproximada de cinco kilómetros, generando un severo congestionamiento en la zona.

Autoridades trabajan para liberar la circulación

Elementos de vialidad municipal y de la Guardia Nacional acudieron al lugar para coordinar las maniobras y tratar de agilizar el tránsito.

Sin embargo, hasta las ocho de la mañana, el vehículo continuaba sobre el paso a desnivel, mientras persistían las labores para retirarlo y restablecer la circulación.