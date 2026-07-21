Tráiler derriba un poste y provoca fuga de agua

El accidente se registró sobre avenida Los Ángeles, en su cruce con la avenida Félix U. Gómez, lo que provocó la movilización de Protección Civil de Monterrey

El conductor de un tráiler perdió el control de la unidad, derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y posteriormente se impactó contra el muro de contención de una empresa, además de dañar una tubería que provocó un importante derrame de agua, en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida Los Ángeles, en su cruce con la avenida Félix U. Gómez. El operador fue identificado como Luis Gerardo Fuentes, de 41 años, quien presuntamente perdió el control del vehículo mientras circulaba por la zona.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el conductor habría dormitado al volante, situación que habría ocasionado el percance y los daños registrados.

Tras el impacto, el tráiler también colisionó con una tubería de agua perteneciente a una empresa, generando una fuga que obligó a implementar labores para controlar el derrame.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes valoraron al operador y descartaron lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, personal de la empresa trabajó para controlar la fuga de agua, mientras que se esperaba la llegada de cuadrillas de la CFE para retirar el poste dañado y realizar las reparaciones correspondientes.

Finalmente, elementos de Tránsito de Monterrey cerraron la circulación de la avenida Los Ángeles con dirección al oriente mientras se realizaban las maniobras y se deslindaban responsabilidades.