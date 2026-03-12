Tráiler derriba postes de energía eléctrica y se quedan sin luz

El percance dejó sin energía eléctrica el cuadrante comprendido entre las calles Amecameca, Garcilazo de la Vega, Tacuba, Francisco de Quevedo, y Powels.

Un total de siete calles sin energía eléctrica y tres escuelas afectadas, fue el saldo que provocó un tráiler al derribar tres postes de la CFE.

El accidente fue reportado alrededor de las 05:30 horas del miércoles sobre la calle José Manuel Powels y Francisco de Quevedo en la colonia Jardín Español.

La unidad de carga con dos cajas ingresó a la colonia a través de la calle José Manuel Powels.

Pero al llegar al mencionado cruce de calles, la segunda caja se atoró en cables de fibra óptica.

Esto provocó que arrastrara dos postes que sostenían cables de 13 mil voltios.

Además dos postes de concreto, uno de ellos que sostenía un transformador que alimentaba de energía a la escuela preescolar “Amadeis Mozart”, cuya barda perimetral fue destruida.

Además de esta escuela, los planteles educativos secundaria “Roger Pompa Pérez” y una primaria suspendieron clases este día.

El percance dejó sin energía eléctrica el cuadrante comprendido entre las calles Amecameca, Garcilazo de la Vega, Tacuba, Francisco de Quevedo, y Powels.