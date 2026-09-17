Tráiler derriba poste y arrastra cables en colonia Buenos Aires

Un tráiler derribó un poste y arrastró cables de telefonía en la colonia Buenos Aires, al sur de Monterrey, provocando un cierre parcial.

Un tráiler que circulaba por calles de la colonia Buenos Aires terminó derribando un poste y arrastrando varios cables de telefonía, luego de pasar por una zona donde las líneas se encontraban a una altura menor de la habitual.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana en el cruce de la avenida José Alvarado y Revolución, al sur de Monterrey, donde la caja seca del vehículo jaló los cables hasta provocar que uno de los postes cediera y terminara impactando contra la unidad.

De acuerdo con vecinos, desde el viernes anterior ya se habían presentado problemas con el cableado, luego de que otro tráiler presuntamente se llevara algunas líneas. Esto habría provocado daños en los postes y que varios cables quedaran más abajo de lo normal, situación que durante el fin de semana y los primeros días de esta semana habría dificultado el paso de vehículos de carga por el sector.

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles otro tráiler intentó cruzar por el punto y, aparentemente, el conductor no se percató de que los cables continuaban a una altura considerablemente baja. Al avanzar, la unidad los enganchó y terminó provocando la caída de un poste, además de daños en la infraestructura de telefonía.

De manera previa, otro poste habría alcanzado a golpear una camioneta; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas y la principal afectación derivada de este nuevo incidente fue el poste derribado y los cables que quedaron sobre la vialidad.

La situación provocó un cierre parcial de la avenida José Alvarado mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar el poste y liberar el paso.

Además, sobre la avenida Revolución, en su cruce con la calle Fernando Ancira, fueron localizados otros dos postes derribados, aparentemente relacionados con el mismo problema de cables que habrían sido enganchados por vehículos de carga.

Las afectaciones se concentraron en infraestructura de telefonía, sin que hasta el momento se reportaran daños al suministro de energía eléctrica.