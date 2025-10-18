Tráiler derriba poste sobre avenida Revolución; genera caos vial

El percance fue protagonizado por un tráiler de carga pesada que, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó derribando una luminaria y un árbol

Se registró un accidente la tarde de este viernes sobre la avenida Revolución, a la altura del puente Solidaridad, en los límites entre Monterrey y Guadalupe.

El percance fue protagonizado por un tráiler de carga pesada que, por razones aún desconocidas, perdió el control y terminó derribando un poste de luminaria y un árbol, provocando el cierre parcial de la vialidad y un intenso congestionamiento vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tráiler resultó ileso. Sin embargo, otro vehículo particular se vio afectado, ya que el poste derribado cayó sobre el cofre de la unidad, dañando un espejo lateral y provocando una lesión menor en el hombro del conductor.

Las autoridades municipales ya revisan las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del accidente.