Tráiler derriba poste con transformador en avenida Corregidora

Por: Esmeralda Valdez 16 Octubre 2026, 15:12 Compartir

La unidad golpeó la estructura en Díaz Ordaz y Corregidora, la cual cayó sobre un auto y causó un corte de energía en la zona.

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Un tráiler derribó un poste de energía eléctrica cuando intentaba ingresar a una gasolinera, en el cruce de las avenidas Díaz Ordaz y Corregidora. Protección Civil de San Pedro refiere que el accidente ocurrió cuando la caja seca de la unidad golpeó el poste al realizar la maniobra, provocando que cayera sobre un vehículo Chevrolet Aveo y dañara el vidrio trasero. El poste contaba con un transformador, por lo que el incidente dejó sin suministro eléctrico a la zona. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió al sitio para realizar las reparaciones correspondientes y estimó que los trabajos se prolongarían alrededor de cuatro horas. Como medida preventiva, se realizó un paro de emergencia en la gasolinera mientras se atendía el accidente.