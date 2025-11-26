Tráiler derriba estructura metálica en San Nicolás

Por indicación del monitorista de la empresa, el conductor dio vuelta a la derecha en la avenida Lerdo de Tejada hacia en el interior de la colonia Casa Bella.

Hacerle caso al monitorista de la empresa provocó que un joven conductor de 20 años, chocará el tráiler contra una estructura

Los hechos ocurrieron en la avenida Sendero, entre Manuel Barragán y Lázaro Cárdenas en la colonia Casa Bella en San Nicolás.

En base a la investigación de tránsito, se dio a conocer que el tráiler se desplazaba por la avenida Manuel Barragán.

Pero presuntamente por indicación del monitorista de la empresa, el joven conductor dio vuelta a la derecha en la avenida Lerdo de Tejada hacia en el interior de la colonia Casa Bella.

Minutos después dio vuelta en la calle Lázaro Cárdenas hacia el norte para conectarse con la avenida Sendero.

Sin embargo en ese cruce existe una estructura metálica de tres metros con 80 centímetros de altura.

Colocada para evitar el paso de unidades pesadas hacia el interior de la colonia.

A pesar de la indicación el joven conductor avanzó y aunque el tractor logró pasar, la caja chocó contra el metal.

Al quedar atorado, parte del tractor quedó invadiendo un carril de circulación hacia el oriente de la avenida Sendero.

Este accidente movilizó una máquina de protección civil de San Nicolás.

Además la calle Lázaro Cárdenas fue cerrada por una patrulla de tránsito nicolaíta.