Tráiler derriba cables de luz en la colonia Obrera, Monterrey

El responsable del incidente es el operador de un tráiler quien al circular con su unidad sobre la calle de Arteaga, la caja se atoró en unos cables.

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Varias cuadras de la colonia Obrera quedaron en penumbras, luego de que un tráiler derribara cables y dañara tres postes de la CFE.

El percance que provocó el cierre de por lo menos siete calles ocurrió cerca de las dos de la madrugada del lunes.

Los cables de energía eléctrica quedaron sobre el pavimento de la calle Arteaga.

Las calles que fueron cerradas al paso vehicular por parte de elementos de tránsito fueron Juan Escutia, Arteaga, Antonio Coello, Carlos Salazar, Juan de la Barrera, Jerónimo Treviño y Vicente Suárez.

En estas calles , las autoridades de Vialidad colocaron unidades con torretas encendidas para alertar a los automovilistas.

Se estableció que el responsable del incidente es el operador de un tráiler quien al circular con su unidad sobre la calle de Arteaga, la caja se atoró en unos cables.

Esto provocó que al ocurrir esto, varios cables se reventaron y quedaron colgando sobre la calle.

Tres postes que sostiene cables de alta tensión quedaron ladeados provocado que personal de la CFE se movilizara hasta el lugar.

Al llegar, el personal federal desconectó las cuchillas de varios postes para poder comenzar con los trabajos de reparación.

Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas, pero las calles quedaron en penumbras durante la madrugada del lunes.