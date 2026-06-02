Tráiler colisiona con tren en Santa Catarina; no reportan heridos

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Un accidente vial entre un tráiler y un tren se registró en el cruce de las calles San Pedro y El Huerto, en la colonia El Frutal, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El percance ocurrió, luego de que el conductor de un tráiler color blanco, identificado como Antonio Montiel Caballero, de 37 años, presuntamente no observara la proximidad del tren al salir de una empresa donde había realizado una descarga de refrigeradores.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de auxilio, el operador manifestó que al abandonar las instalaciones de la empresa refresquera no se percató del paso del ferrocarril, lo que provocó la colisión con la unidad de carga.

Al arribar al sitio, personal de emergencia valoró al conductor, quien no presentó lesiones de gravedad, por lo que permaneció en el lugar mientras las autoridades de vialidad y la aseguradora correspondiente se hicieron cargo de la situación.

Durante las labores de atención se detectó derrame de diésel proveniente del tráiler, el cual se incendió momentáneamente.

Elementos de rescate utilizaron dos extintores para sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo de propagación, dejando la zona segura.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar responsabilidades.