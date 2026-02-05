Tráiler cierra el paso a auto y provoca accidente en Monterrey

La pesada unidad orilló al auto hacia la esquina, ocasionándole daños en la parte lateral y frontal. Por su parte, el tráiler quedó atravesado

Un tráiler le cerró el paso a un automóvil compacto cuando ambos intentaban incorporarse a la avenida Colón, mientras circulaban por la calle Miguel Nieto, en la colonia Industrial, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto el conductor de la unidad de carga pesada como el del auto, un Chevrolet spark en color rojo, transitaban de manera contigua: el vehículo compacto lo hacía por el carril lateral y, a un costado, avanzaba el tráiler. Al momento de girar para incorporarse a la avenida, el tráiler, debido a sus dimensiones, terminó por cerrar el paso al automóvil, presumiéndose además que su conductor no se percató de la presencia de vehículo.

La pesada unidad orilló al auto hacia la esquina, ocasionándole daños en la parte lateral y frontal. Por su parte, el tráiler quedó atravesado, bloqueando por completo tres carriles de la avenida Colón y dos más de la calle Miguel Nieto, debido al tamaño de su caja.

En el automóvil viajaba una pareja, quienes resultaron ilesos, al igual que el conductor del tráiler.

Al lugar acudieron elementos de la Policía y de Tránsito del municipio de Monterrey, así como personal de Protección Civil del estado y del municipio de Monterrey para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la vialidad. Minutos después arribó una grúa para retirar el vehículo compacto, mientras que el tráiler fue movido por su propio conductor, quien lo orilló a uno de los carriles de la avenida Colón, generando afectaciones temporales al flujo vehicular.