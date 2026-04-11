Tráiler choca patrulla de San Pedro en Blvr Díaz Ordaz

A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el oficial que conducía la patrulla como el operador del tráiler resultaron ilesos

Una patrulla del municipio de San Pedro se vio involucrada en un accidente vial luego de ser impactada por un tráiler mientras circulaba sobre el Bulevar Díaz Ordaz, durante la noche del jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 22:40 horas, cuando la unidad policiaca se dirigía a atender otro accidente registrado en esa misma arteria a la altura de la Clínica 7 de IMSS. En ese momento, un tráiler presuntamente derrapó y terminó por golpear el costado derecho de la patrulla.

Tras el impacto, el vidrio lateral de la unidad oficial se quebró y la puerta resultó con daños considerables debido a la fuerza del choque.

El vehículo de carga involucrado es un tractocamión de la marca SITRAK, el cual también presentó afectaciones, principalmente en la parte izquierda.

A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el oficial que conducía la patrulla como el operador del tráiler resultaron ilesos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las investigaciones correspondientes, así como para abanderar la zona y evitar otro incidente.