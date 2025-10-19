Tráiler choca muro de contención en autopista Monterrey-Laredo

Personal de rescate informó que a pesar de lo aparatoso del accidente de la unidad de carga pesada, no se reportaron personas lesionadas

El conductor de un tráiler protagonizó un accidente cuando se impactó contra un muro de conteción sobre la autopista Monterrey-Laredo, a la altura del municipio de Salinas Victoria.

Este accidente ocurrió en sentido de sur a norte, después de la Cuesta de Mamulique.

El impacto provocó que el cofre de la unidad de carga pesada se abriera, lo que dejó expuesto el motor, mientras que las llantas terminaron giradas hacia la izquierda con evidentes daños.

En tanto, el muro de conteción equipado con una malla metálica presentó daños menores, lo que redujo el riesgo de que el accidente se agravara.

Personal de Protección Civil Nuevo León y Guardia Nacional acudió al lugar para atender el siniestro. Sin embargo, el apoyo de paramédicos no fue necesario debido a que no se reportaron personas lesionadas.

-Nota en desarrollo-