Tráiler choca en Anillo Periférico y operador queda prensado

Elementos de Protección Civil de Nuevo León rescataron al operador de un tráiler que quedó prensado tras un percance vial. Los hechos se registran en la autopista Anillo Periférico, a la altura del kilómetro 34 en Escobedo. Según información preliminar, el tráiler circulaba en dirección hacia Apodaca cuando pierde el control y se estrella contra un montículo de tierra. El operador quedó prensado al interior de la cabina. A la llegada del personal de Protección Civil utilizaron las 'quijadas de la vida' en las maniobras para sacar al operador de la cabina del tráiler. Después de que fue liberado, el operador fue trasladado en ambulancia a un hospital en Monterrey.