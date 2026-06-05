Tráiler choca contra vehículo en la carretera a Nuevo Laredo

Ambos vehículos permanecieron durante varios minutos sobre los carriles centrales, provocando un fuerte congestionamiento vial.

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Luego de ser impactado por un tráiler, un automóvil se estrelló contra dos muros de concreto sobre la carretera a Nuevo Laredo.

El percance vial provocó que dos muros quedaran sobre los carriles centrales y obstaculizaran un carril de circulación.

Se estableció que el accidente ocurrió la mañana del jueves a la altura del puente de la autopista periférico en Apodaca.

Presuntamente, un tráiler de la empresa Tricasa que circulaba de norte a sur chocó por alcance contra un automóvil de color rojo.

Esto provocó que el vehículo derrapara varios metros y se estrellara contra los muros de concreto.

Ambos vehículos permanecieron durante varios minutos sobre los carriles centrales, provocando un fuerte congestionamiento vial.

Unidades de auxilio se dirigieron hasta el lugar de los hechos para atender al conductor del automóvil.

A pesar del fuerte percance, se dio a conocer que no fue necesario el traslado a un hospital.